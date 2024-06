Résultat des européennes à Venette : l'élection 2024 en direct

Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 290 votants de Venette s'étaient tournés vers le parti lepéniste à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella glanait 30,27% des voix contre Nathalie Loiseau à 17,75% et Yannick Jadot à 11,17%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Venette aux élections européennes

Quel portrait faire de Venette, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 808 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 205 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (79,17 %) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Venette accueille une communauté diversifiée, avec ses 162 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 39,36% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 527,64 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Venette manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en évolution.