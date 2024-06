La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 14,86% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,4% à Ver-sur-Launette, contre 18,2% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

À Ver-sur-Launette, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 33,25% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 32,43% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.