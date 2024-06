L'autre incertitude qui entoure ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 20,66% des voix dans la commune. Une poussée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 5,49% à Verchain-Maugré, contre 13,84% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Verchain-Maugré : 13,84% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 21,55% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 19,9% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

Le score obtenu par le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces élections européennes à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. La liste Bardella pourrait se stabiliser à 50% à Verchain-Maugré si la situation prévue par les instituts de sondages au niveau de la France se confirme localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ 30% des votes dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'extrapolation est simpliste, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Verchain-Maugré ?

Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient abouti à un très bon démarrage pour le RN à Verchain-Maugré. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la ville avec 46,68% au premier round avant un formidable 66,02% au deuxième (Verchain-Maugré ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même réalisé une meilleure marque aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 42,31% au premier tour et 57,98% au second dans la ville.