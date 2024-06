Résultat des européennes à Verdelais : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Verdelais scruté à gauche Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 7,69% à Verdelais, contre 25,36% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. A l'issue du premier tour des législatives à Verdelais, le binôme Nupes avait en effet glané 32,65% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,68% pour Yannick Jadot, 1,69% pour Fabien Roussel et 0,94% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Verdelais, entre les 25,36% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,47% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,16% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Verdelais lors des européennes ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très scruté. À Verdelais, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,34% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 23,41% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les votants de Verdelais penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,41% contre 25,09% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 45,07% contre 54,93%. Le RN ratait aussi la première marche à Verdelais quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 19,53% au premier tour, contre 32,65% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Verdelais, c'est finalement une majorité Nupes qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Verdelais Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Verdelais, avec 29,34%, soit 103 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 25,36% et Yannick Jadot à 9,12%.

11:45 - Les enjeux locaux de Verdelais : tour d'horizon démographique Quel impact auront les électeurs de Verdelais sur le résultat des élections européennes ? Dans le village, 19,79% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 21,34% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (23,48%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 355 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (19,11%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (18,04%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Verdelais mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,35% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Verdelais : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? L'analyse des dernières élections est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 364 inscrits sur les listes électorales à Verdelais, 52,68% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 40,99% pour le scrutin de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Verdelais ? À Verdelais, la participation constituera l'une des clés du scrutin européen 2024. Le conflit armé russo-ukrainien serait en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Verdelais. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,41% des votants de la localité, à comparer avec un taux de participation de 75,18% au deuxième tour, soit 530 personnes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,24% au premier tour. Au second tour, 46,26% des électeurs se sont déplacés.