En direct

19:27 - À Vermand, quel candidat vont élire les supporters de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 16,78% des bulletins dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,28% à Vermand, contre 15,54% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Vermand : 15,54% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 24,54% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 14,71% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Vermand lors des européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. A noter : Vermand compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,66% lors du vote européen et Marine Le Pen 31,25% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Vermand plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Vermand. La leader de l'ancien FN cumulait déjà 31,25% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,54% et 17,07% des voix. Au second tour, face à Macron, elle conservait son avantage avec 51,96% contre 48,04%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 28,05% des voix sur place, contre 33,56% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 60,87%.

12:45 - Que retenir des européennes à Vermand en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Vermand, avec 32,66% des électeurs (145 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 15,54% suivie par la liste Yannick Jadot avec 13,29%.

11:45 - Comment la composition démographique de Vermand façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et socio-économique de Vermand définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 68 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,62%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (15,74%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 442 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (17,8%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,45%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Vermand mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,7% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des élections européennes à Vermand Y aura-t-il une hausse de la participation des Français aux européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? À travers tout le pays, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Vermand, 58,22% des électeurs avaient participé. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? En 2019, durant les élections européennes, 56,09% des électeurs de Vermand s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 52,92% en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Vermand ? Le taux de participation constituera l'un des critères importants des élections européennes à Vermand. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des familles est de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Vermand . Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 870 personnes en âge de voter au sein de la commune, 78,62% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,11% au second tour, ce qui représentait 697 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,52% au premier tour. Au deuxième tour, 48,6% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Vermand ?