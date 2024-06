Résultat des européennes à Vernoil-le-Fourrier : l'élection 2024 en direct

En direct

18:23 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de droite à Vernoil-le-Fourrier ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. La liste RN devrait s'approcher de 40% à Vernoil-le-Fourrier si la tendance prédite par les instituts de sondages à l'échelle nationale s'applique localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 30% des votes dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le calcul est simple, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Avantage RN à Vernoil-le-Fourrier ? Marine Le Pen avait frappé particulièrement fort à Vernoil-le-Fourrier pendant la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 34,75% des électeurs dès le premier tour. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est encore la patronne de l'ancien Front national qui gagnait avec 50,86%, devant Emmanuel Macron à 49,14%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 22,22% des suffrages sur place, contre 38,67% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (63,77%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test semble encore une fois avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Vernoil-le-Fourrier, à 29,01%, soit 132 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 18,02% et François-Xavier Bellamy à 11,21%.

11:45 - Les enjeux locaux de Vernoil-le-Fourrier : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Vernoil-le-Fourrier, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 737 logements pour 1 283 habitants, la densité de la ville est de 38 habitants/km². Ses 82 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 369 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (70,42 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 42,31% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 50,68% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 136,81 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Vernoil-le-Fourrier, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Vernoil-le-Fourrier Au fil des élections précédentes, les 1 304 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, 505 personnes aptes à participer à une élection à Vernoil-le-Fourrier avaient pris part au scrutin (soit 56,74%). Le taux de participation était de 42,24% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Vernoil-le-Fourrier, 74,78% des habitants avaient voté.

09:30 - Les européennes commencent à Vernoil-le-Fourrier : la participation en question À Vernoil-le-Fourrier, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,67% au niveau de la ville, contre un taux de participation de 72,88% au second tour, ce qui représentait 688 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,36% au premier tour et seulement 45,81% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Vernoil-le-Fourrier ? La situation géopolitique actuelle serait notamment capable d'inciter les habitants de Vernoil-le-Fourrier à s'intéresser plus fortement de l'élection.