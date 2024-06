Résultat des européennes à Vernou-la-Celle-sur-Seine : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de Vernou-la-Celle-sur-Seine : perspectives électorales

Quelle influence les habitants de Vernou-la-Celle-sur-Seine exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Avec 48,63% de population active et une densité de population de 120 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,49% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,29%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 944 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,45%) et le nombre de résidences HLM (3,3% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Vernou-la-Celle-sur-Seine mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,96% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.