En direct

19:17 - Qui vont élire les électeurs de la gauche à Saint-Mammès ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait obtenu 5,54% à Saint-Mammès, contre 14,95% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Mammès, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,56% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Saint-Mammès ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. On note que Saint-Mammès compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 33% lors du vote européen et Marine Le Pen 28,38% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Saint-Mammès ? L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle prenait la tête avec 28,38% au 1er round contre 26,18% pour Jean-Luc Mélenchon et 22,34% pour Emmanuel Macron sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,33% contre 50,67%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 23,16% des suffrages sur place, contre 32,56% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (52,30%).

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Saint-Mammès Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut toujours sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Jordan Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Saint-Mammès, avec 33% des électeurs devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 14,95% suivie par Yannick Jadot avec 13,69%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Mammès : un éclairage démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Mammès, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 3 302 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 191 entreprises, Saint-Mammès est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (77,21 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La présence de 213 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 330 € par an, la ville désire plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Mammès contribue à construire l'avenir européen.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des élections européennes à Saint-Mammès L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,88%. L'analyse des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Au moment des élections européennes de 2019, le pourcentage d'abstention s'élevait à 48,17% des électeurs de Saint-Mammès. Le taux d'abstention était de 57,79% pour les européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-Mammès : la participation en question L'une des clés du scrutin européen sera indéniablement l'abstention à Saint-Mammès. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 46,33% au premier tour et seulement 44,87% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Saint-Mammès ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 70,43% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,63% au premier tour, c'est-à-dire 1 756 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.