19:09 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Vernouillet fait envie En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Le candidat de gauche avait atteint 6,33% à Vernouillet, contre 19,57% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Vernouillet, le binôme Nupes avait en effet accumulé 30,53% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 48% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Vernouillet, entre les 19,57% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,24% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,38% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Vernouillet ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera le principal enseignement pour cette élection des députés européens 2024 localement. À Vernouillet, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 27,17% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 19,79% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Vernouillet Avec 19,79%, c'est un résultat trop serré qu'avait fait Marine Le Pen à Vernouillet au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 45,41% et 20,24% des voix. Le second round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 63,49% contre 36,51% pour Le Pen. Avec 20,24%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 30,53% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - À Vernouillet, Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 700 habitants de Vernouillet passés par les bureaux de vote avaient été séduits par le Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, enregistrait 27,17% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 19,57% et Yannick Jadot à 9,28%.

11:45 - Vernouillet : démographie, élections et stratégies politiques A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Vernouillet émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 12 455 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 709 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (80,12 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 1 372 résidents étrangers, représentant 11,05% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2127,62 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 20,84%, synonyme d'une situation économique précaire. À Vernouillet, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Vernouillet Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 2 726 personnes en âge de voter à Vernouillet, 37,01% avaient pris part au vote, contre une participation de 29,75% en 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Vernouillet L'un des facteurs déterminants de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation à Vernouillet. Le conflit ukrainien pourrait potentiellement ramener les citoyens de Vernouillet vers les urnes. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 677 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 65,46% s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 60,93% au deuxième tour, ce qui représentait 4 681 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.