Résultat des européennes à Verzenay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Verzenay, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 4,97% à Verzenay, contre 25,69% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Verzenay, le binôme Nupes avait en effet glané 11,2% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,8% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,44% pour Yannick Jadot, 0,91% pour Fabien Roussel et 1,45% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Le Rassemblement national à Verzenay, un favori aux européennes ? Les sondages d'opinion dessinent une liste Jordan Bardella à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque de 2019. Théoriquement, cette tendance devrait l'approcher de 34% à Verzenay, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Verzenay n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les analyses les plus farfelues.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les européennes C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Verzenay lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,66%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,5%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 39,78% contre 60,22%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Verzenay quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 27,2% au premier tour, contre 40,00% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de suffrages, avec 63,87% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Verzenay il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble de nouveau avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le Rassemblement national n'avait pas réussi à convaincre à l'époque, Jordan Bardella attirant 24,59% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première position avec 25,69%.

11:45 - Verzenay : démographie, élections et stratégies politiques Quel impact aura la population de Verzenay sur les résultats des élections européennes ? Dans la localité, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,45% ont 75 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 15,27%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,57%) et le nombre de résidences HLM (4,4% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Verzenay mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,71% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Verzenay : les chiffres clés Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Au moment des élections européennes 2019, parmi les 391 personnes en âge de voter à Verzenay, 49,29% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 56,39% lors des européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Verzenay pour les élections européennes L'abstention sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Verzenay. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple en mesure de ramener les habitants de Verzenay (51360) dans les bureaux de vote. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 20,7% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 18,53% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.