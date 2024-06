Résultat des européennes à Vescovato : l'élection 2024 en direct

En direct

17:03 - Les inscrits de Vescovato plutôt pour Le Pen à la présidentielle C'est certainement la présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Vescovato avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022. La figure du parti frontiste écrasait le match avec 30,25% au 1er tour. Nouveau coup de marteau au second tour devant Emmanuel Macron avec 62,38%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 19,59% des suffrages sur place, contre 37,67% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 67,49%.

12:45 - En 2019, une tendance déjà tranchante Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Vescovato lors des élections européennes précédentes, avec 22,19% des suffrages. La liste surpassait celle de Ian Brossat avec 20,73% dans la ville. Jordan Bardella terminait troisième, avec 20,15%.

11:45 - Les enjeux locaux de Vescovato : tour d'horizon démographique Quelle influence les électeurs de Vescovato exercent-ils sur les résultats des européennes ? La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 18,21% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 24,9% ont 60 ans et plus. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 634 € par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,30% et d'une population immigrée de 12,07% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Vescovato mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,17% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Vescovato : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Vescovato, 44,5% des électeurs n'avaient pas participé. Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 3 234 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les européennes 2019, parmi les 705 personnes en âge de voter à Vescovato, 65,58% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 70,23% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Vescovato Le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs clés de ce scrutin européen à Vescovato. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 33,33% au premier tour. Au second tour, 36,44% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Vescovato ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 258 personnes en âge de voter dans la ville, 67,37% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 65,1% au premier tour, soit 1 470 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.