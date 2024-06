Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait obtenu 3,17% à Lucciana, contre 12,85% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. La Nupes était absente aux dernières législatives à Lucciana. C'est un candidat Régionaliste qui s'y imposait au premier tour, avec 30,48% des votes. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Lucciana ?

Enseignement clé pour ce dimanche : Lucciana compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 38,82% lors du vote européen et Marine Le Pen 38,4% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?