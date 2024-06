En direct

19:12 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes à Vezin-le-Coquet ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Vezin-le-Coquet, le binôme Nupes avait en effet obtenu 37,19% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une somme à compléter avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,45% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,51% pour Yannick Jadot, 2,25% pour Fabien Roussel et 3,1% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 10,36% à Vezin-le-Coquet, contre 30,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 30,47% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,74% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 39,83% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Qui vont adopter les électeurs de la droite à Vezin-le-Coquet ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera déterminant pour ces élections du Parlement européen 2024, à l'échelle locale. Les instituts de sondage imaginent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des dernières élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit le pousser à 19% à Vezin-le-Coquet, soit dix points de plus également que ses 9,85% dans la ville. Mais Vezin-le-Coquet n'est pas la France et on remarque que le parti n'a enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les analyses les plus hâtives.

15:02 - Avantage Hayer à Vezin-le-Coquet ? La commune de Vezin-le-Coquet avait offert à Marine Le Pen 11,5% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la patronne du RN avec 35,74% et 26,45% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 80,85% contre 19,15% pour Le Pen au second round dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 9,11%, alors que les candidats LREM cumuleront 39,83% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des européennes Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Grand favori des sondages, Jordan Bardella était loin de son résultat national aux élections européennes localement. La tête de liste RN se classait loin derrière, avec 9,85%, contre Nathalie Loiseau avec 30,47% et Yannick Jadot avec 19,55%.

11:45 - Vezin-le-Coquet : démographie et socio-économie impactent les européennes La structure démographique et socio-économique de Vezin-le-Coquet détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 9,56% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 687 hab/km² et 41,11% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (88,29%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2 084 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,87% et d'une population immigrée de 11,85% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Vezin-le-Coquet mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,83% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Vezin-le-Coquet ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur tout le territoire français, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Vezin-le-Coquet, 59,99% des votants avaient voté. Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? A l'occasion des dernières élections européennes, 59,93% des personnes en âge de participer à une élection à Vezin-le-Coquet s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 49,77% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Vezin-le-Coquet : les européennes débutent L'abstention constituera incontestablement l'une des clés des élections européennes à Vezin-le-Coquet. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 627 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 18,96% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 17,4% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,23% au premier tour. Au deuxième tour, 41,29% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?