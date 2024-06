En direct

19:08 - Les électeurs de la Nupes scrutés Une autre source de doute qui accompagne ces européennes sera celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nupes. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Jacques-de-la-Lande, le binôme Nupes avait en effet cumulé 46,27% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 10,76% à Saint-Jacques-de-la-Lande, contre 24,25% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 24,25% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,12% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 27,98% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel candidat vont désigner les supporters de la droite à Saint-Jacques-de-la-Lande ? Le résultat du RN sera très observé au niveau local pour cette élection 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Saint-Jacques-de-la-Lande fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 11,38% lors du vote européen et Marine Le Pen 11,68% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Jacques-de-la-Lande ? Avec 11,68%, c'est un résultat trop maigre qu'avait fait Marine Le Pen à Saint-Jacques-de-la-Lande au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 34,81% et 28,12% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 23,54% contre 76,46%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 9,44%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 46,27% des voix. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Saint-Jacques-de-la-Lande il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Saint-Jacques-de-la-Lande, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,25% des suffrages. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 20,39%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 11,38%.

11:45 - Élections à Saint-Jacques-de-la-Lande : l'impact des caractéristiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Saint-Jacques-de-la-Lande est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 13 656 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 910 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 963 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (80,56 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Avec 1 157 résidents étrangers, Saint-Jacques-de-la-Lande se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 13,71%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 24 059 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Saint-Jacques-de-la-Lande, où les moins de 30 ans représentent 45% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Saint-Jacques-de-la-Lande : quel était le niveau de participation aux précédentes européennes ? Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : la participation aux européennes représentait 50%. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes élections. Au moment des élections européennes 2019, 3 791 inscrits sur les listes électorales de Saint-Jacques-de-la-Lande avaient pris part au vote (soit 50,04%). Le taux de participation était de 41,66% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Saint-Jacques-de-la-Lande Ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Jacques-de-la-Lande, qu'en sera-t-il de la participation ? La perte de pouvoir d'achat est en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Saint-Jacques-de-la-Lande. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, 70,69% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,8% au premier tour, c'est-à-dire 5 883 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,78% au premier tour. Au deuxième tour, 49,09% des votants se sont déplacés.