En direct

19:13 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des élections des députés à Vic-le-Comte, le binôme Nupes avait en effet glané 34,62% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 10,19% à Vic-le-Comte, contre 21,71% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite à Vic-le-Comte ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes sera très instructif. Si on se penche sur la progression du RN anticipée par les sondeurs à l'échelle nationale pour ces européennes, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier a toutes les chances de s'élever à environ 25% à Vic-le-Comte. Un calcul qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà grappillés par le parti dans la localité entre les européennes 2019 (15,37%) et Marine Le Pen en 2022 (20,5% au premier tour de la présidentielle) : un bond de 5 points qui peut toujours grimper.

15:02 - Les inscrits de Vic-le-Comte plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Avec 20,5%, c'est un trop faible résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Vic-le-Comte au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 27,52% et 23,63% des voix. Le second round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron finissant à 62,91% contre 37,09% pour Le Pen. Avec 16,92%, le RN sera devancé ensuite par les 34,62% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Avec un résultat de 15,37%, Jordan Bardella avait été surpassé à l'issue des élections européennes il y a cinq ans par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 21,71% des votes exprimés.

11:45 - Vic-le-Comte : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Vic-le-Comte peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,09% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 45,62% de population active et une densité de population de 277 hab/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Un salaire moyen mensuel net de 2337,01 € par mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 2 131 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,43%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,04%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Vic-le-Comte mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,26% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Vic-le-Comte Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Vic-le-Comte, 63,35% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment votent ordinairement les habitants de cette agglomération ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 45,47% des électeurs de Vic-le-Comte avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 57,15% il y a dix ans.

09:30 - La participation aux élections européennes à Vic-le-Comte Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Vic-le-Comte ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 18,39% dans l'agglomération, contre une abstention de 21,88% au second tour. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,12% au premier tour et seulement 51,58% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des familles seraient par exemple en mesure d'impacter les choix que feront les électeurs de Vic-le-Comte.