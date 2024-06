En direct

19:27 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes à Vic-sur-Aisne ? Une autre question qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 21,12% des suffrages dans la commune. Un score à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 2,25% à Vic-sur-Aisne, contre 19,32% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Vic-sur-Aisne : 19,32% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 21,73% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 17,39% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Vic-sur-Aisne ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection du Parlement européen 2024, à l'échelle locale. Enseignement clé pour ce dimanche : Vic-sur-Aisne fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 43,71% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 42,57% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Vic-sur-Aisne Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Vic-sur-Aisne. Ce dernier s'était placé en tête dans la cité avec 41,82% au premier tour avant un formidable 61,99% au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 42,57% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,73% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,85%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 62,53%, devant Emmanuel Macron à 37,47%.

12:45 - À Vic-sur-Aisne, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui avait fini première des européennes il y a cinq ans à Vic-sur-Aisne, avec 43,71% des bulletins valides devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 19,32% et Yannick Jadot avec 7,88%.

11:45 - Vic-sur-Aisne : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Vic-sur-Aisne comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 602 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 86 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 987 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (74,79 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 23,79% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 192,86 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En somme, Vic-sur-Aisne incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Vic-sur-Aisne : quel était le taux d'abstention aux élections européennes ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des scrutins européens précédents ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 552 personnes en âge de voter à Vic-sur-Aisne, 48,89% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 60,31% en 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Vic-sur-Aisne À Vic-sur-Aisne, l'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera indiscutablement la participation. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 065 personnes en âge de voter dans la ville, 75,31% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 74,74% au premier tour, c'est-à-dire 796 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre entre Israël et la Palestine et ses répercussions sur les tarifs du quotidien pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des citoyens de Vic-sur-Aisne .