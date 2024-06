En direct

19:09 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Vidauban ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 15,28% des bulletins dans la commune. Une somme à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 3,47% à Vidauban, contre 15,48% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Vidauban ? Le score de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections européennes. À Vidauban, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 45,76% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 40,89% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les habitants de Vidauban penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin apparait comme une évidence au moment de l'élection du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné un beau résultat pour le RN à Vidauban. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la commune avec 36,18% au 1er tour avant un formidable 64,20% au 2e, lui garantissant d'être au sommet à l'échelle municipale (Vidauban ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,89% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,55% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,96%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 65,6%, devant Emmanuel Macron à 34,4%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Vidauban il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi pertinent au moment du scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Vidauban, avec 45,76%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 15,48% et François-Xavier Bellamy à 8,02%.

11:45 - Vidauban : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact aura la population de Vidauban sur les résultats des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,02%. En outre, le taux de ménages propriétaires (66,63%) souligne le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2120,44 euros/mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3 976 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,23% et d'une population étrangère de 8,18% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,15%, comme à Vidauban, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Vidauban Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h. L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. En 2019, au moment des élections européennes, sur les 4 032 inscrits sur les listes électorales à Vidauban, 49,83% étaient allés voter. La participation était de 42,1% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Vidauban pour les élections européennes À Vidauban, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024. L'inflation qui grève les finances des Français cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, sont de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Vidauban. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 27,51% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 26,78% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,27% au premier tour et seulement 58,45% au deuxième tour.