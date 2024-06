Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait glané 3,71% à Taradeau, contre 20,5% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Taradeau, le binôme Nupes avait en effet accumulé 13,37% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Taradeau, entre les 20,5% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,58% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,87% de LREM au premier tour des législatives…

Alors que les sondages annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Taradeau semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Taradeau ?

Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national à Taradeau. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 30,61% au 1er round et surtout 57,48% au 2e sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,81% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,58% et Éric Zemmour troisième avec 15,32%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 60,15%, devant Emmanuel Macron à 39,85%.