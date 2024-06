En direct

19:27 - À Viels-Maisons, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 22,61% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 2,52% à Viels-Maisons, contre 9,78% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (6,62% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (7,89% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,52% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - À Viels-Maisons, un Rassemblement national favori ? Le nombre de bulletins glanés par la liste RN portée par Jordan Bardella sera une des clés pour ces élections européennes localement, comme dans le reste du pays. En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Viels-Maisons entre Jordan Bardella en 2019 (35,96%) et Marine Le Pen en 2022 (41,96% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 50% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les votants de Viels-Maisons plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un beau score pour le Rassemblement national à Viels-Maisons. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 37,10% au premier tour et surtout 65,63% au deuxième sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,96% au premier tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,06% et Emmanuel Macron troisième avec 14,34%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 69,91%, devant Emmanuel Macron à 30,09%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Regarder en arrière semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 35,96% des votes s'étaient portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant François-Xavier Bellamy à 13,56% et Nathalie Loiseau à 9,78%. Le RN glanait ainsi 114 électeurs de Viels-Maisons.

11:45 - Élections à Viels-Maisons : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Viels-Maisons, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Dans le bourg, 22,73% des résidents sont des enfants, et 19,03% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (80,18%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 357 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,49%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Viels-Maisons mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,55% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - À Viels-Maisons, quelle abstention aux élections européennes ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle du pays tout entier, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Viels-Maisons, 74,21% des votants avaient participé. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 43,12% des personnes habilitées à participer à une élection à Viels-Maisons avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 40,48% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Viels-Maisons sont lancées Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Viels-Maisons ? La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des ménages combinée avec les inquiétudes liées à la situation géopolitique actuelle sont par exemple en mesure de ramener les électeurs de Viels-Maisons (02540) dans les isoloirs. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 69,72% dans la ville. Le taux de participation était de 73,46% au deuxième tour, soit 609 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,96% au premier tour. Au deuxième tour, 43,68% des électeurs se sont déplacés.