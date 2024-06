Résultat des européennes à Vieux-Charmont : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à Vieux-Charmont. Le parti avait terminé en tête dans la localité avec 29,77% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket La République en Marche (Vieux-Charmont n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même fait un meilleur score aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 29% au premier tour et 48,14% au 2e dans la cité.

11:45 - Le poids démographique et économique de Vieux-Charmont aux élections européennes

Les données démographiques et socio-économiques de Vieux-Charmont montrent des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,21%. En outre, le taux de ménages propriétaires (64,92%) met en relief le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le taux de familles possédant au moins une automobile (86,15%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 981 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (19,07%) et le nombre de résidences HLM (20,85% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Vieux-Charmont mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,35% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.