Résultat des européennes à Vieux-Thann : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Vieux-Thann. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la localité avec 26,79% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains (Vieux-Thann n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,5% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,75% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,6%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 52,36%, devant Emmanuel Macron à 47,64%.

Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme logique au moment du scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Vieux-Thann, à 28,45%, soit 276 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 18,25% et Yannick Jadot à 12,99%.

11:45 - Vieux-Thann : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la commune de Vieux-Thann, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. Avec une densité de population de 567 habitants/km² et 43,51% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,64% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 046 €/an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 843 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,98% et d'une population étrangère de 6,81% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Vieux-Thann mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,13% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.