Résultat des européennes à Steinbach : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat à Steinbach pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le résultat obtenu par la liste Bardella va être le déterminant au niveau local pour ces européennes. La liste Bardella devrait s'afficher à 30% à Steinbach si la tendance décrite par les intentions de vote sur la France entière se répercute localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ un tiers des voix dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le pronostic est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, en deux ans seulement, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Les votants de Steinbach plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,35% contre 31,29% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,04% contre 57,96%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 14,79% au premier tour, contre 25,84% pour le binôme Les Républicains. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui remportera le plus de votes, avec 66,96% sur l'unique circonscription recouvrant Steinbach.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Steinbach en 2019 ? Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Steinbach lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 25,16% des votes. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 18,26% dans la commune. Yannick Jadot échouait troisième, avec 18,09%.

11:45 - Steinbach : démographie et socio-économie impactent les élections européennes La démographie et le contexte socio-économique de Steinbach contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 33,63% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,08%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 519 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,82%) et le nombre de résidences HLM (6,41% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Steinbach mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,34% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Steinbach : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Steinbach, 70,04% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au cours des dernières années, les 1 372 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, sur les 631 personnes en âge de voter à Steinbach, 44,36% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 55,13% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Steinbach pour les européennes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Steinbach ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,7% au premier tour et seulement 55,22% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Steinbach ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 121 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,3% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,8% au second tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.