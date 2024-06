Résultat des européennes à Vigneulles-lès-Hattonchâtel : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Vigneulles-lès-Hattonchâtel, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 convoité Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, s'était arrogée 14,02% à Vigneulles-lès-Hattonchâtel, contre 5,47% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Vigneulles-lès-Hattonchâtel, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,24% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,21% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,4% pour Yannick Jadot, 1,51% pour Fabien Roussel et 0,93% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (6,84% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,94% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,39% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Vigneulles-lès-Hattonchâtel, entre les 14,02% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,23% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 10,86% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Vigneulles-lès-Hattonchâtel La part des électeurs en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour ces européennes 2024 localement, comme au niveau national. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Vigneulles-lès-Hattonchâtel semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Un petit avantage pour le RN Dernières élections en date, les législatives avaient donné un puissant résultat pour le Rassemblement national à Vigneulles-lès-Hattonchâtel. Le parti était arrivé en tête dans la ville avec 34,15% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Divers droite (Vigneulles-lès-Hattonchâtel n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même réalisé plus d'électeurs en moyenne aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 33,14% au premier tour et 60,77% au 2e dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 20,23% et 17,21% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (39,23%) au deuxième.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Vigneulles-lès-Hattonchâtel Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. 35,56% des voix s'étaient portées vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 14,02% et Yannick Jadot à 10,94%. Le mouvement nationaliste glanait ainsi pas moins de 208 électeurs de Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

11:45 - Vigneulles-lès-Hattonchâtel : européennes et dynamiques démographiques Dans la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,39% ont plus de 60 ans. Avec ses 8,36% d'agriculteurs pour 1 574 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (13,2%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,19%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Vigneulles-lès-Hattonchâtel mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,79% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières élections européennes à Vigneulles-lès-Hattonchâtel : ce qu'il faut retenir Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50%. Au cours des dernières consultations politiques, les 1 669 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 614 personnes en âge de voter à Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 55,42% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 50,66% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Vigneulles-lès-Hattonchâtel Ce 9 juin, lors des européennes à Vigneulles-lès-Hattonchâtel, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit israélo-palestinien est de nature à ramener les électeurs de Vigneulles-lès-Hattonchâtel dans les isoloirs. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,81% au sein de la commune, contre une participation de 78,3% au deuxième tour, ce qui représentait 884 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 51,18% au premier tour. Au second tour, 48,91% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Vigneulles-lès-Hattonchâtel ?