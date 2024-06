Résultat des européennes à Villaines-la-Juhel : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les défis socio-économiques de Villaines-la-Juhel et leurs implications électorales

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Villaines-la-Juhel comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 637 logements pour 2 694 habitants, la densité de la ville est de 100 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 167 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 732 foyers fiscaux. Dans la ville, 23 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 39,77 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 48,94% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,25%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 1916,48 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. En résumé, Villaines-la-Juhel incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.