Résultat des européennes à Villedômer : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Villedômer lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,72%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,06%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 48% contre 52%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 26,83% au premier tour, contre 29,34% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va remporter le plus de voix, avec 50,22% sur l'unique circonscription recouvrant Villedômer.

11:45 - Le poids démographique et économique de Villedômer aux élections européennes

Quel portrait faire de Villedômer, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 310 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 82 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 19,15 % des résidents sont des enfants, et 25,06 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,73% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 44,42% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 379,28 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. Villedômer manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.