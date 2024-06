Résultat des européennes à Villefranche-d'Albigeois : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national à Villefranche-d'Albigeois, un favori aux européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. À Villefranche-d'Albigeois, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 27,62% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 25,86% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau de la France, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Villefranche-d'Albigeois penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait largement surpassé son score national à Villefranche-d'Albigeois pendant la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 25,86% dès le 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,38% contre 51,62%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 18,49% des votes sur place, contre 25,18% pour le binôme Divers droite. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 57,21%, contre 42,79% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV.

12:45 - 27,62% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Villefranche-d'Albigeois Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. 27,62% des suffrages étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 14,86% et Yannick Jadot à 10,1%. Le mouvement d'extrême droite cumulait ainsi 145 votants de Villefranche-d'Albigeois.

11:45 - Comprendre l'électorat de Villefranche-d'Albigeois : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Villefranche-d'Albigeois comme partout ailleurs. Avec ses 1 239 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 82 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (79,41 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 38,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,96% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1314,14 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En résumé, Villefranche-d'Albigeois incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Villefranche-d'Albigeois ? Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des précédents scrutins européens. A l'occasion des élections européennes de 2019, parmi les 580 personnes en âge de voter à Villefranche-d'Albigeois, 63,04% étaient allées voter. Le taux de participation était de 55,88% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Villefranche-d'Albigeois pour les élections européennes Le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des critères principaux de ce scrutin européen à Villefranche-d'Albigeois. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 35,15% au premier tour et seulement 42,44% au second tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 14,86% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 16,72% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.