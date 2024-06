En direct

19:14 - Les voix de la Nupes en question L'autre incertitude qui entoure ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Villefranche-de-Lauragais, le binôme Nupes avait en effet enregistré 33,07% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 9,65% à Villefranche-de-Lauragais, contre 20,39% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Villefranche-de-Lauragais lors des européennes ? Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Villefranche-de-Lauragais. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour s'attendre à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable à Hayer à Villefranche-de-Lauragais ? Villefranche-de-Lauragais avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,72%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 26,52% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,59% contre 56,41%. Le RN n'a pas plus convaincu à Villefranche-de-Lauragais quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,81% au premier tour, contre 33,07% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Villefranche-de-Lauragais, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Villefranche-de-Lauragais Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 394 électeurs de Villefranche-de-Lauragais avaient été séduits par l'extrême droite il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella attirait ainsi 21,37% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,39% et Yannick Jadot à 13,5%.

11:45 - Les enjeux locaux de Villefranche-de-Lauragais : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Villefranche-de-Lauragais se présente comme une commune dynamique et animée. Dotée de 2 314 logements pour 4 990 habitants, la densité de la commune est de 419 habitants/km². L'existence de 523 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (79,73 %) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 21,66% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 36,89% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 735,26 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Villefranche-de-Lauragais, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux dernières européennes à Villefranche-de-Lauragais Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59% ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Villefranche-de-Lauragais, 60,27% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'observation des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 41,55% dans la commune de Villefranche-de-Lauragais. Le taux d'abstention était de 49,79% en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Villefranche-de-Lauragais ? À Villefranche-de-Lauragais, la participation sera sans aucun doute l'une des clés de ces européennes 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 623 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,52% avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,33% au second tour, c'est-à-dire 2 767 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 52,69% au premier tour. Au deuxième tour, 49,23% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Villefranche-de-Lauragais ? La situation géopolitique actuelle serait par exemple susceptible de ramener les citoyens de Villefranche-de-Lauragais vers les urnes.