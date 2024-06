En direct

19:09 - À Villefranche-de-Rouergue, qui vont désigner les électeurs de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 22,79% des suffrages dans la commune. Un score à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 9,38% à Villefranche-de-Rouergue, contre 24,16% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le Rassemblement national à Villefranche-de-Rouergue, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections européennes 2024 localement, comme dans le reste de la France. Si en France entière, les sondeurs calculent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 29% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a visiblement grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les électeurs de Villefranche-de-Rouergue penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 27,1% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,15% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Villefranche-de-Rouergue. Marine Le Pen s'en trouvait pour sa part reléguée à 20,16%. Le deuxième tour restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron s'imposant avec 61,17% contre 38,83% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,04%, alors que les candidats Parti radical de gauche obtiendront 24,16% des voix. Villefranche-de-Rouergue se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 51,16%.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Villefranche-de-Rouergue plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 24,16% des suffrages exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 19,19% et Yannick Jadot avec 11,42%.

11:45 - Analyse socio-économique de Villefranche-de-Rouergue : perspectives électorales Dans la ville de Villefranche-de-Rouergue, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 37,61% de 60 ans et plus. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (61,54%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 4 319 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,82% et d'une population étrangère de 6,99% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Villefranche-de-Rouergue mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 33,82% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Villefranche-de-Rouergue : les chiffres clés Comment votent ordinairement les électeurs de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 4 448 inscrits sur les listes électorales à Villefranche-de-Rouergue, 48,68% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 56,87% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Villefranche-de-Rouergue, 65,22% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Participation à Villefranche-de-Rouergue : les leçons des précédentes élections L'une des grandes inconnues des élections européennes sera immanquablement la participation à Villefranche-de-Rouergue. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,78% au premier tour et seulement 51,47% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Villefranche-de-Rouergue pour les élections européennes ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 8 449 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 27,0% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 29,62% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.