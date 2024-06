Résultat des européennes à Villefranque : l'élection 2024 en direct

En direct

17:04 - Quelques chiffres de 2022 à analyser pour les élections de 2024 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Villefranque lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,5%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 19,66%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 39,88% contre 60,12%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 15,44% au premier tour, contre 30,87% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Villefranque, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet en 2019 à Villefranque Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Villefranque lors des européennes précédentes, avec 26,5% des bulletins. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 17,09% dans la localité. Jordan Bardella terminait troisième, avec 16,62%.

11:45 - Villefranque : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Villefranque comme partout ailleurs. Dotée de 1 268 logements pour 2 893 habitants, la densité de la ville est de 151 hab par km². Avec 216 entreprises, Villefranque est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 32 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,33 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,52% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 41,01% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 157,48 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Villefranque, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - À Villefranque, quelle abstention aux précédentes européennes ? Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2019, au moment des élections européennes, 48,71% des électeurs de Villefranque (Pyrénées-Atlantiques) avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 54,45% en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Villefranque Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Villefranque ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,69% au premier tour. Au deuxième tour, 49,67% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,44% dans la commune. La participation était de 77,97% au second tour, ce qui représentait 1 862 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.