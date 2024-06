19:31 - À Villegouge, quels reports de voix à gauche aux européennes ?

Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Villegouge, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,35% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,12% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,7% pour Yannick Jadot, 1,85% pour Fabien Roussel et 1,36% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 5,93% à Villegouge, contre 19,28% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry (4,03% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,08% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,33% pour Yann Brossat en 2019).