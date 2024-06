En direct

19:11 - À Villemandeur, qui vont adopter les électeurs de la gauche ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 16,72% des suffrages dans la commune. Une percée à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,68% à Villemandeur, contre 18,8% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Villemandeur, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins glanés par la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur localement pour cette européenne. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Villemandeur. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prévoir 41% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Villemandeur plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Villemandeur. Ce dernier était arrivé en tête dans la ville avec 32,56% au 1er round avant un formidable 67,12% au 2e sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,96% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,52% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,74%. Avec 49,18% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,82%.

12:45 - À Villemandeur, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière peut de nouveau sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Villemandeur, avec 31,31% des voix devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 18,8% suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 9,53%.

11:45 - Villemandeur : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Villemandeur regorge de diversité et d'activités. Avec ses 6 846 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 474 entreprises, Villemandeur est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (79,84 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Villemandeur forme une communauté diversifiée, avec ses 383 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 33,11% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 646,28 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Villemandeur, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Villemandeur ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 7 213 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, parmi les 2 502 personnes en âge de voter à Villemandeur, 48,76% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 53,63% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Villemandeur : les leçons des précédentes élections L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera indéniablement l'ampleur de la participation à Villemandeur. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 25,76% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,58% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,92% au premier tour. Au second tour, 52,24% des électeurs ne se sont pas déplacés. Le conflit militaire entre Israël et la Palestine est en mesure d'impacter le taux de participation à Villemandeur (45700).