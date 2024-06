Résultat des européennes à Vimory : l'élection 2024 en direct

En direct

18:23 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Vimory ? Le résultat de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Vimory. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour prédire 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Vimory ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un très bon score pour le Rassemblement national à Vimory. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 33,57% au premier round avant un formidable 71,63% au second sur la circonscription du lieu. Le RN a même fait un pourcentage plus élevé aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt. Elle avait engrangé 32,46% au premier tour et 53,04% au 2e dans la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Vimory Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 134 habitants de Vimory passés par les bureaux de vote avaient été séduits par le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait enregistré 30,45% des voix devant Nathalie Loiseau à 21,59% et Yannick Jadot à 8,86%.

11:45 - Élections européennes à Vimory : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence la population de Vimory exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,88%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (82,13%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 434 votants sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,44%) et le nombre de résidences HLM (7,95% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Vimory mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,4% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Etude de la participation lors des élections européennes à Vimory Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 56,98% dans la commune de Vimory, à comparer avec une participation de 51,82% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Vimory : les leçons des précédentes élections L'un des critères déterminants de ces européennes sera le niveau de participation à Vimory. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 17,11% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 14,5% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 45,41% au premier tour et seulement 47,17% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Vimory cette année ? La guerre au Moyen-Orient et son impact en matière économique et énergétique sont par exemple en mesure d'impacter la participation à Vimory.