Résultat des européennes à Villemaréchal : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Villemaréchal ? À Villemaréchal, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 33,26% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,56% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable au RN à Villemaréchal ? Le résultat du plus récent scrutin apparait comme un élément intéressant au moment de l'élection en cours. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un très bon démarrage pour le RN à Villemaréchal. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la localité avec 31,14% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme La République en Marche (Villemaréchal n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,56% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,97%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 57,24%, devant Emmanuel Macron à 42,76%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Villemaréchal Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 158 électeurs de Villemaréchal avaient été séduits par l'extrême droite à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait convaincu ainsi 33,26% des voix face à Nathalie Loiseau à 14,74% et Yannick Jadot à 8,84%.

11:45 - Les enjeux locaux de Villemaréchal : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Villemaréchal, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 082 habitants répartis dans 525 logements, cette localité présente une densité de 60 habitants par km². Avec 65 entreprises, Villemaréchal se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 18,52 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 6,48 % de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 39,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 37,86% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 67,75 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Villemaréchal, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Villemaréchal ? Y aura-t-il une progression de l'abstention des Français aux élections européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014. Au fil des consultations politiques précédentes, les 1 105 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les européennes, 37,44% des inscrits sur les listes électorales de Villemaréchal (Seine-et-Marne) avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 48,11% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Villemaréchal La participation constituera immanquablement l'une des clés du scrutin européen à Villemaréchal. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des familles est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Villemaréchal . Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,18% dans la ville. La participation était de 81,13% au premier tour, ce qui représentait 658 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.