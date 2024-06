Résultat des européennes à Lorrez-le-Bocage-Préaux : l'élection 2024 en direct

18:27 - À Lorrez-le-Bocage-Préaux, un Rassemblement national favori ?

Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. À Lorrez-le-Bocage-Préaux, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,44% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 30,23% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.