Résultat des européennes à Villenauxe-la-Grande : l'élection 2024 en direct

17:04 - Déjà des résultats à retenir Elections les plus proches, les législatives avaient offert un très gros score pour le RN à Villenauxe-la-Grande. Le parti avait terminé en tête dans la localité avec 38,44% au 1er round et surtout 59,87% au 2e (Villenauxe-la-Grande ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu un meilleur score aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle précédente. Celle-ci avait accumulé 36,86% au premier tour et 61,8% au 2e dans la cité.

12:45 - À Villenauxe-la-Grande, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Le score de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Villenauxe-la-Grande, à 33,33%, soit 248 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 16,4% et François-Xavier Bellamy à 11,16%.

11:45 - Les enjeux locaux de Villenauxe-la-Grande : tour d'horizon démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Villenauxe-la-Grande révèlent des tendances nettes qui pourraient influencer les résultats des européennes. Avec une densité de population de 151 hab/km² et un taux de chômage de 14,64%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (28,97%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 702 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,90% et d'une population immigrée de 9,42% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Villenauxe-la-Grande mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 43,57% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Villenauxe-la-Grande : facteurs et implications L'observation des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. En 2019, durant les élections européennes, parmi les 792 personnes en âge de voter à Villenauxe-la-Grande, 49,97% avaient pris part au vote, contre une participation de 43,9% pour les européennes de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Villenauxe-la-Grande Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Villenauxe-la-Grande ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,09% au premier tour. Au deuxième tour, 41,81% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 555 personnes en âge de voter dans la ville, 72,15% étaient allées voter. La participation était de 72,56% au deuxième tour, soit 1 129 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.