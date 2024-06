En direct

19:28 - À Villeneuve-la-Comptal, quels reports de voix à gauche ce soir ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 20,11% des voix dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 7,52% à Villeneuve-la-Comptal, contre 21,65% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 21,65% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,88% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,24% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont choisir les électeurs de Villeneuve-la-Comptal ? Le score en faveur du RN sera déterminant à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Villeneuve-la-Comptal. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi l'amener à 39% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les européennes Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un très gros résultat pour le Rassemblement national à Villeneuve-la-Comptal. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la ville avec 36,48% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 60,18% au 2e (Villeneuve-la-Comptal ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même fait un résultat plus fort aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle précédente. Celle-ci avait rassemblé 30,75% au 1er tour et 54,89% au deuxième dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 22,88% et 18,04% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (45,11%) au second.

12:45 - 29,72% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Villeneuve-la-Comptal Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 29,72% des votes étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 21,65% et Yannick Jadot à 9,91%. Le mouvement d'extrême droite glanait ainsi 162 votants de Villeneuve-la-Comptal.

11:45 - Dynamique électorale à Villeneuve-la-Comptal : une analyse socio-démographique Quel impact aura la population de Villeneuve-la-Comptal sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,32%. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (12,32%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 583 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,73%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,05%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,11% à Villeneuve-la-Comptal, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Analyse de la participation aux européennes à Villeneuve-la-Comptal Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections passées. Lors des européennes de 2019, 578 personnes en âge de participer à une élection à Villeneuve-la-Comptal s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 60,33%), contre un taux de participation de 51,11% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Villeneuve-la-Comptal L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Villeneuve-la-Comptal. Les jeunes expriment fréquemment une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 021 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,06% avaient participé au vote. La participation était de 83,06% au deuxième tour, c'est-à-dire 848 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.