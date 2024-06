En direct

19:16 - Les supporters de la Nupes font envie La coalition de gauche aux législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 24,3% des bulletins dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,71% à Villeneuve-la-Guyard, contre 10,93% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Quel résultat à Villeneuve-la-Guyard pour le Rassemblement national ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux européennes 2024 sera très instructif. On remarque que Villeneuve-la-Guyard fait partie des rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 40,82% lors du vote européen et Marine Le Pen 35,48% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Avantage Rassemblement à Villeneuve-la-Guyard ? Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Villeneuve-la-Guyard. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 39,25% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 64,01% au deuxième, lui promettant le plus haut niveau à l'échelle communale (Villeneuve-la-Guyard ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même récolté un résultat plus fort aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 35,48% au premier tour et 61,48% au deuxième dans la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Dans le détail, 407 habitants de Villeneuve-la-Guyard passés par les isoloirs s'étaient tournés vers l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait attiré ainsi 40,82% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 10,93% et Manon Aubry à 7,92%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Villeneuve-la-Guyard : ce qu'il faut retenir Quelle influence les habitants de Villeneuve-la-Guyard exercent-ils sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 205 hab/km² et 47,13% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 10,78% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 902 euros par an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 956 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (18,77%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,34%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Villeneuve-la-Guyard mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,39% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Villeneuve-la-Guyard : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Au fil des dernières années, les 3 530 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 47,72% des inscrits sur les listes électorales de Villeneuve-la-Guyard (Yonne) avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 58,29% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Villeneuve-la-Guyard, 70,16% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - La participation aux européennes à Villeneuve-la-Guyard L'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ces européennes à Villeneuve-la-Guyard. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 70,3% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 75,99% au premier tour, ce qui représentait 1 652 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle sont par exemple susceptibles de faire augmenter le pourcentage de participation à Villeneuve-la-Guyard.