En direct

19:25 - À Villeblevin, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à la loupe La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 21,78% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier avait obtenu 3,97% à Villeblevin, contre 14,05% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Villeblevin pour les candidats RN ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella à ces européennes sera très commenté. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Villeblevin semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Une avance pour le RN Regarder dans le rétro pour voir le plus récent verdict des urnes peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un très bon résultat pour le Rassemblement national à Villeblevin. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 40,87% au 1er round et surtout 64,54% au deuxième. Le RN passait devant les candidats estampillés Nupes (21,78%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 16,92% au premier tour et encore Ensemble ! Avec 35,46% au second (Villeblevin n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même enregistré un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle précédente, puisqu'elle avait rassemblé 37,27% au 1er tour et 64,37% au 2e dans la cité.

12:45 - 37,25% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Villeblevin Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Bardella qui s'était arrogée les européennes à l'époque à Villeblevin, avec 37,25% des électeurs, soit 244 voix, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 14,05% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 10,38%.

11:45 - Dynamique électorale à Villeblevin : une analyse socio-démographique Dans les rues de Villeblevin, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 790 habitants répartis dans 853 logements, cette ville présente une densité de 251 habitants par km². Avec 86 entreprises, Villeblevin se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (83,82 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 39,33% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 38,74% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 577,00 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Villeblevin, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Villeblevin ? Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections précédentes. Pendant les précédentes européennes, 677 inscrits sur les listes électorales de Villeblevin avaient pris part au scrutin (soit 56,51%). La participation était de 40,24% en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Villeblevin : scrutin en cours Le taux d'abstention sera indiscutablement un facteur déterminant de ces élections européennes 2024 à Villeblevin. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 308 personnes en âge de voter dans la ville, 75,23% étaient allées voter. Le taux de participation était de 72,02% au deuxième tour, soit 942 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?