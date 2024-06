Résultat des européennes à Vacquiers : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Quel candidat vont élire les supporters de la Nupes à Vacquiers ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 8,23% à Vacquiers, contre 26,07% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Vacquiers, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,1% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Vacquiers, entre les 26,07% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,4% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,88% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Vacquiers, un favori aux européennes ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très instructif. Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Vacquiers. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi anticiper 28% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Vacquiers ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Vacquiers lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,4%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 20,66%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 38,93% contre 61,07%. Le RN ratait aussi la première marche à Vacquiers par la suite, lors des législatives, avec 19,67% au premier tour, contre 34,88% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bis repetita au second tour, voyant encore le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans à Vacquiers Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Avec un résultat de 18,35%, Jordan Bardella avait été distancé au cours des élections européennes il y a cinq ans par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 26,07% des électeurs.

11:45 - Vacquiers : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Vacquiers, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 6,53% peut agir sur les attentes des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Avec 46,93% de population active et une densité de population de 68 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,18%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,96%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,72%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Vacquiers mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,63% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Vacquiers : la mobilisation des citoyens aux élections européennes La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Vacquiers, 59,44% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des dernières élections, les 1 418 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 613 inscrits sur les listes électorales à Vacquiers, 40,49% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 50,87% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Vacquiers pour les européennes À Vacquiers, l'un des facteurs forts des élections européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,8% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 84,54% au premier tour, ce qui représentait 973 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,6% au premier tour. Au deuxième tour, 50,35% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Vacquiers cette année ? L'inflation qui plombe le budget des familles, cumulée avec les inquiétudes liées au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, sont par exemple capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Vacquiers .