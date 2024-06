17:08 - Quelle performance pour le RN à Villeneuve-sur-Allier lors des européennes ?

Si au niveau national, les enquêtes d'opinion prédisent une progression moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 45% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a en fait gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.