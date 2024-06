En direct

19:27 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Trévol ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 6,21% à Trévol, contre 24,11% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des législatives à Trévol, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,14% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,65% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,88% pour Yannick Jadot, 5,72% pour Fabien Roussel et 2,25% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Trévol ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très observé localement pour cette élection. La liste de Jordan Bardella pourrait s'afficher à 30% à Trévol si la situation décrite par les enquêtes d'opinion au niveau national se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 33% des suffrages dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le calcul est accrobatique, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. Rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Trévol ? Trévol avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,9%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 28,91% des suffrages. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 42,3% contre 57,7%. Le RN ne convainquait pas plus à Trévol quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 20,34% au premier tour, contre 32,14% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Trévol, c'est finalement une majorité Nupes qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Que retenir des européennes à Trévol en 2019 ? Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? La liste Bardella n'était que deuxième aux élections européennes il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 24,11%, contre 19,97% pour le RN.

11:45 - Le poids démographique et économique de Trévol aux européennes Comment les habitants de Trévol peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 3,21% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec 44,26% de population active et une densité de population de 40 hab par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,53%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 662 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,65%) et le nombre de résidences HLM (3,07% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Trévol mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,09% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Trévol ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. À travers tout le pays, le pic d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Trévol, 62,69% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 719 inscrits sur les listes électorales à Trévol, 38,6% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 54,28% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Trévol : les européennes débutent Ce dimanche, lors des élections européennes à Trévol, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 239 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 18,32% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,11% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. L'inflation, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine, seraient capables de modifier les décisions que prendront les électeurs de Trévol (03460).