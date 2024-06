Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un puissant démarrage pour le RN à Villeneuve-sur-Yonne. Ce dernier s'était hissé en tête dans la cité avec 33,52% au 1er round et surtout 53,77% au deuxième, le propulsant en tête du paysage municipal (Villeneuve-sur-Yonne ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,58% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,17% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,61%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,61%, devant Emmanuel Macron à 43,39%.

Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite enregistrait 33,39% des voix, contre Nathalie Loiseau à 16,25% et François-Xavier Bellamy à 9,83%.

11:45 - Élections à Villeneuve-sur-Yonne : l'impact des caractéristiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Villeneuve-sur-Yonne fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 136 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 350 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 15,93 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 12,2 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Avec 180 résidents étrangers, Villeneuve-sur-Yonne se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 223 € par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,74%, révélant une situation économique précaire. Pour résumer, Villeneuve-sur-Yonne incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.