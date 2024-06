En direct

19:24 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Véron, qui va raffler le vote Nupes ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait atteint 4,45% à Véron, contre 14,35% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Véron, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,15% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national à Véron, un favori aux européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très instructif. On remarque que Véron fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 41,75% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 38,63% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Marine Le Pen en tête à la dernière présidentielle à Véron Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un très bon score pour le RN à Véron. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la cité avec 42,08% au premier tour et surtout 63,31% au 2e (Véron ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même réalisé plus de votes aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 38,63% au premier tour et 59,06% au deuxième dans la cité.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Véron Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Véron, avec 41,75%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 14,35% et Yannick Jadot à 9,18%.

11:45 - Véron : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Véron, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 123 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,76%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,84%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 658 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,16%) et le nombre de résidences HLM (4,69% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Véron mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,56% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Véron : analyse du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes Au cours des dernières années, les 1 887 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 726 personnes en âge de voter à Véron, 54,46% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 35,17% pour les européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Véron, 66,04% des électeurs avaient voté.

09:30 - Les européennes sont lancées à Véron : scrutin en cours À Véron, la participation sera indiscutablement l'une des clés des européennes 2024. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine, sont notamment en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Véron (89510). Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,63% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 22,78% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,87% au premier tour. Au second tour, 52,19% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Véron ?