En direct

19:14 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes à Villers-Bretonneux ? En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 4,27% à Villers-Bretonneux, contre 18,94% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent score lors des élections législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Villers-Bretonneux, le binôme Nupes avait en effet glané 25,61% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Que vont trancher les habitants de Villers-Bretonneux ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. À Villers-Bretonneux, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35% lors du vote européen et Marine Le Pen 32,58% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Villers-Bretonneux ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très bon résultat pour le Rassemblement national à Villers-Bretonneux. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la cité avec 30,83% au 1er round avant un formidable 51,83% au deuxième (Villers-Bretonneux n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,58% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,28% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,4%. Avec 49,2% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,8%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Villers-Bretonneux Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 582 votants de Villers-Bretonneux avaient préféré le RN à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella attirait 35% des votes contre Nathalie Loiseau à 18,94% et Yannick Jadot à 9,92%.

11:45 - Villers-Bretonneux et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Villers-Bretonneux montrent des tendances évidentes qui pourraient peser sur les résultats des européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 21,0% des résidents sont des enfants, et 21,22% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (16,98%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 604 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,14%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,18%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Villers-Bretonneux mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,43% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Villers-Bretonneux : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 1 768 inscrits sur les listes électorales à Villers-Bretonneux, 47,91% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 58,17% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Villers-Bretonneux, 69,18% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Villers-Bretonneux À Villers-Bretonneux, l'un des facteurs importants des élections européennes sera incontestablement le taux de participation. Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24,71% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 23,81% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.