En direct

19:23 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de la Nupes à Villers-Outréaux ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 9,28% des voix dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 2,89% à Villers-Outréaux, contre 19,7% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Qui vont désigner les supporters de la droite à Villers-Outréaux ? La part des électeurs du Rassemblement national va être le déterminant localement pour cette élection des députés européens 2024. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Villers-Outréaux. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi prédire près de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers chiffres à Villers-Outréaux La communauté électorale de Villers-Outréaux avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022 puisque la cheffe du Rassemblement national l'emportait avec 41,52% au 1er round. Au 2e tour, elle avait aussi battu Emmanuel Macron avec 62,72%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 30,94% des suffrages sur place, contre 30,94% pour le binôme Union des Démocrates et des Indépendants. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,45%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Villers-Outréaux Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Villers-Outréaux, à 40,77%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 19,7% et François-Xavier Bellamy à 7,3%.

11:45 - Analyse socio-économique de Villers-Outréaux : perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Villers-Outréaux révèlent des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 23,56%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (22,47%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 624 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (17,9%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,15%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Villers-Outréaux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,94% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Villers-Outréaux Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des précédentes consultations politiques. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 47,81% dans la commune de Villers-Outréaux, contre une abstention de 57,12% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes à Villers-Outréaux sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Villers-Outréaux ? La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des ménages, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient de faire augmenter la participation à Villers-Outréaux (59142). Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 477 personnes en âge de voter au sein de la localité, 25,73% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 24,29% au deuxième tour. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,64% au premier tour et seulement 55,6% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Villers-Outréaux ?