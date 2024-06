En direct

19:28 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Villevocance pour ces européennes ? Une autre question qui entoure ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 18,08% des voix dans la localité. Une somme à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,99% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,59% pour Yannick Jadot, 3,17% pour Fabien Roussel et 1,01% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,15% à Villevocance, contre 13,9% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Villevocance, une liste Bardella favorite ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement pour ces européennes à l'échelle locale. Si en France, les sondeurs calculent une évolution moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à près de 40% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte L'élection suprême avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La figure de l'ancien FN prenait la tête avec 34,29% au 1er tour contre 20,89% pour Emmanuel Macron et 14,99% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle elle finissait aussi première au 2e tour avec 58,95%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 23,97% des votes sur place, contre 28,32% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (63,56%).

12:45 - 31,95% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Villevocance Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Villevocance, à 31,95%, soit 154 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait François-Xavier Bellamy à 14,32% et Nathalie Loiseau à 13,9%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Villevocance Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Villevocance comme dans toute la France. Avec ses 1 182 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 49 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 365 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (80,74 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 36,63% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 53,97% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 425,49 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Villevocance manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Villevocance : facteurs et implications Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. L'étude des élections antérieures permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Pendant les européennes 2019, parmi les 519 personnes en âge de voter à Villevocance, 40,14% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 56,99% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Villevocance ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Villevocance, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,55% au premier tour et seulement 52,6% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Villevocance ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 864 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 17,25% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 16,9% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.