Résultat des européennes à Annonay : l'élection 2024 en direct

19:08 - À Annonay, quel candidat vont choisir les supporters de la Nupes ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 25,96% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 7% à Annonay, contre 20,61% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 20,61% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 24,76% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 36,9% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat à Annonay pour le Rassemblement national ? Les sondages d'opinion prévoient un RN à environ un tiers des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des dernières européennes. Selon une simple addition, cette tendance doit l'approcher de 30% à Annonay, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les projections les plus simplistes.

15:02 - Les habitants d'Annonay plutôt favorables à Macron en 2022 Annonay avait accordé à Marine Le Pen 21,12% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé la fille de Jean-Marie Le Pen avec respectivement 26,08% et 24,76% des suffrages. Le deuxième round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron s'imposant avec 58,93% contre 41,07% pour Le Pen. Avec 13,39%, le RN sera devancé ensuite par les 36,90% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Annonay en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble toujours pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le RN n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, Bardella attirant 20,17% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 20,61%.

11:45 - Annonay : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Au cœur de la campagne électorale européenne, Annonay se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 16 873 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 122 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 4 233 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (64,88 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 1 564 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 12,42%, Annonay est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 855 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 16,72%, annonçant une situation économique instable. Annonay manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Annonay Comment votent d'habitude les habitants de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 43,67% dans la commune d'Annonay, contre un taux de participation de 35,19% il y a dix ans. La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Sur le plan national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Annonay, 75,96% des électeurs avaient participé.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Annonay À Annonay, l'une des clés des élections européennes sera immanquablement l'abstention. Le conflit militaire ukrainien est susceptible de ramener les citoyens d'Annonay vers les urnes. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 37,34% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 34,19% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,52% au premier tour. Au second tour, 60,08% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Annonay ?