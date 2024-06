Résultat des européennes à Villiers-Charlemagne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à Villiers-Charlemagne pour ces élections européennes ? L'union de la gauche aux législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Villiers-Charlemagne, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,92% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,61% à Villiers-Charlemagne, contre 31,55% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella font espérer à Villiers-Charlemagne Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très observé. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Villiers-Charlemagne. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour prévoir environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Villiers-Charlemagne penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 18,82% contre 41,68% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 29,26% contre 70,74%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,47% au premier tour, contre 31,02% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble de nouveau pertinent au moment du scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des précédentes européennes à Villiers-Charlemagne plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 31,55% des voix, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 16,04% et Yannick Jadot avec 14,71%.

11:45 - Villiers-Charlemagne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Villiers-Charlemagne, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 077 habitants répartis dans 487 logements, ce bourg présente une densité de 40 habitants par km². Ses 65 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 329 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (84,6 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 39,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 50,46% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1448,08 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Ainsi, à Villiers-Charlemagne, les problématiques locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Européennes passées à Villiers-Charlemagne : le niveau de participation L'observation des dernières élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 47,08% des électeurs de Villiers-Charlemagne (Mayenne). L'abstention était de 54,42% pour les européennes de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Sur le plan national, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Villiers-Charlemagne, 69,87% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Villiers-Charlemagne pour les élections européennes Ce dimanche, lors des élections européennes à Villiers-Charlemagne, qu'en sera-t-il de la participation ? Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 78,86% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 78,66% au premier tour, ce qui représentait 623 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,47% au premier tour et seulement 44,94% au second tour. Quelle sera la participation à Villiers-Charlemagne pour les européennes ?