19:27 - À Villiers-Saint-Denis, le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la loupe Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait glané 1,64% à Villiers-Saint-Denis, contre 17,11% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Villiers-Saint-Denis, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 18,87% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - À Villiers-Saint-Denis, une liste Bardella favorite ? A noter : Villiers-Saint-Denis compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 36,51% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 36,95% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Villiers-Saint-Denis ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un bon résultat pour le RN à Villiers-Saint-Denis. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 33,77% au 1er round avant un formidable 56,22% au deuxième (Villiers-Saint-Denis ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,95% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,56% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,55%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 59%, devant Emmanuel Macron à 41%.

12:45 - En 2019, une élection très tranchée Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Villiers-Saint-Denis, avec 36,51%, soit 111 voix. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 17,11% et Yannick Jadot à 7,24%.

11:45 - Villiers-Saint-Denis : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Villiers-Saint-Denis, les élections sont en cours. Avec une population de 1 157 habitants répartis dans 422 logements, cette localité présente une densité de 136 habitants par km². Ses 33 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 243 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 24 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 36,52 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,26% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,68% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 81,61 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, Villiers-Saint-Denis incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Villiers-Saint-Denis : la mobilisation des citoyens aux européennes Y aura-t-il une augmentation de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% observé en 2009 ? Au niveau national, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Villiers-Saint-Denis, 65,64% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 43,94% des inscrits sur les listes électorales de Villiers-Saint-Denis, contre un taux d'abstention de 52,55% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Villiers-Saint-Denis Le niveau de participation constituera à n'en pas douter un facteur clé de ces européennes à Villiers-Saint-Denis. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 73,71% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 76,17% au deuxième tour, c'est-à-dire 457 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,99% au premier tour et seulement 45,71% au second tour. La guerre entre la Palestine et Israël ainsi que ses répercussions sur les tarifs des matières premières pourraient en effet renforcer l'engagement civique des électeurs de Villiers-Saint-Denis .