Résultat des européennes à Villiers-Saint-Georges : l'élection 2024 en direct

18:27 - Quel résultat à Villiers-Saint-Georges pour la liste RN ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection européenne, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Villiers-Saint-Georges semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Villiers-Saint-Georges Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes est un précédent clé au moment de l'élection en cours. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un bon démarrage pour le RN à Villiers-Saint-Georges. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la cité avec 30,42% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,42% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,59% et Emmanuel Macron troisième avec 15,98%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 61,47%, devant Emmanuel Macron à 38,53%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Villiers-Saint-Georges Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? 37,64% des votes s'étaient tournés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à François-Xavier Bellamy à 15,24% et Nathalie Loiseau à 12,01%. Le mouvement d'extrême droite avait cumulé ainsi 163 votants de Villiers-Saint-Georges.

11:45 - Les défis socio-économiques de Villiers-Saint-Georges et leurs implications électorales La composition démographique et le contexte socio-économique de Villiers-Saint-Georges contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Le taux de chômage à 11,05% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 36 hab par km² et 45,48% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (25,99%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 431 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,46%) met en évidence des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,86%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Villiers-Saint-Georges mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,17% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Villiers-Saint-Georges Y aura-t-il une hausse de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, à l'image du record de 59,37% constaté en 2009 ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Villiers-Saint-Georges, 58,66% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des élections précédentes. Durant les élections européennes 2019, parmi les 456 personnes en âge de voter à Villiers-Saint-Georges, 39,84% étaient restées chez elles. L'abstention était de 48,8% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Villiers-Saint-Georges : l'abstention au cœur des préoccupations À Villiers-Saint-Georges, l'une des grandes inconnues des européennes sera indéniablement la participation. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,76% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 21,73% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,12% au premier tour et seulement 48% au second tour. Le conflit armé ukrainien pourrait avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Villiers-Saint-Georges (77560).